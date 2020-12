Edinson Cavani sotto indagini per commenti razzisti: rischia 3 giornate di squalifica (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'attaccante del Manchester United, Edinson Cavani, è sotto indagine da parte della Fotball Association a causa di un commento razzista sui social, nello specifico per aver utilizzato la parola ''... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'attaccante del Manchester United,, èindagine da parte della Fotball Association a causa di un commento razzista sui social, nello specifico per aver utilizzato la parola ''...

ChochilinoRadio : Edinson Cavani Charged Over Controversial Social Media Post - bongofive : Neno 'negrito' la mfikisha Edinson Cavani kwa Pilato - - CinqueNews : Post “razzista”, Edinson Cavani indagato dalla Fa - KarenChestney : Edinson Cavani Charged Over Controversial Social Media Post - _whatthesport : #Edinson_Cavani #Main_Stories Edinson Cavani Charged Over Controversial Social Media Post -