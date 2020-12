Edilizia pubblica, MIT: 219 milioni per progetti di rigenerazione urbana (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Acquisita oggi l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, proposto dalla Ministra Paola De Micheli, che prevede l’erogazione di 219 milioni di euro da destinare ai progetti di Edilizia residenziale sociale, ammessi al finanziamento, nelle regioni Piemonte (20,9 mln), Valle D’Aosta (450 mila), Lombardia (47,7 mln), Veneto (16 mln), Friuli Venezia Giulia (6 mln), Liguria (7,5 mln), Emilia Romagna (20,8 mln), Toscana (17 mln), Marche (4,8 mln), Lazio (21,4 mln), Abruzzo (3,2 mln), Molise (617 mila), Puglia (14 mln), Basilicata (2,4 mln), Calabria (7,4 mln), Sicilia (22,5 mln) e Sardegna (5,8 mln). Lo comunica il MIT sottolineando che “si tratta di progetti di rigenerazione urbana che dovranno garantire un alto livello di efficientamento energetico. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Acquisita oggi l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, proposto dalla Ministra Paola De Micheli, che prevede l’erogazione di 219di euro da destinare aidiresidenziale sociale, ammessi al finanziamento, nelle regioni Piemonte (20,9 mln), Valle D’Aosta (450 mila), Lombardia (47,7 mln), Veneto (16 mln), Friuli Venezia Giulia (6 mln), Liguria (7,5 mln), Emilia Romagna (20,8 mln), Toscana (17 mln), Marche (4,8 mln), Lazio (21,4 mln), Abruzzo (3,2 mln), Molise (617 mila), Puglia (14 mln), Basilicata (2,4 mln), Calabria (7,4 mln), Sicilia (22,5 mln) e Sardegna (5,8 mln). Lo comunica il MIT sottolineando che “si tratta didiche dovranno garantire un alto livello di efficientamento energetico. ...

