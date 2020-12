Ecografia social per Chiara: ecco la bimba dei Ferragnez (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chiara Ferragni entra nel terzo trimestre di gravidanza e mostra sui social le foto della sua bambina. Entusiasta e felice la influencer è andata a fare la visita della 25esima settimana e insieme a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020)Ferragni entra nel terzo trimestre di gravidanza e mostra suile foto della sua bambina. Entusiasta e felice la influencer è andata a fare la visita della 25esima settimana e insieme a ...

rumba_magica : @schiva_questa E gifted by), il figlio è marketing dalla prima ecografia e adesso gli devo dire bravi perché vai fa… - Moixus1970 : RT @GiuliaCortese1: Ormai da anni c'è la moda di postare su Facebook e Instagram l'ecografia del feto per annunciare l'arrivo di un figlio.… - GiuliaCortese1 : Ormai da anni c'è la moda di postare su Facebook e Instagram l'ecografia del feto per annunciare l'arrivo di un fig… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecografia social Un mondo nuovo: SARS-CoV2 e la rivincita dell'ecografia Microbiologia Italia Chiara Ferragni e Fedez, prime foto con la sorellina di Leone

Chiara Ferragni e Fedez mostrano alcune foto dell'ecografia morfologica in 3D in cui si vede il profilo di Baby, il nome provvisorio della futura sorellina di Leone. Era stato proprio il bambino a sve ...

Ecografia social per Chiara: ecco la bimba dei Ferragnez

Chiara Ferragni entra nel terzo trimestre di gravidanza e mostra sui social le foto della sua bambina. Entusiasta e felice la influencer è andata a fare la visita della 25esima settimana e insieme a ...

Chiara Ferragni e Fedez mostrano alcune foto dell'ecografia morfologica in 3D in cui si vede il profilo di Baby, il nome provvisorio della futura sorellina di Leone. Era stato proprio il bambino a sve ...Chiara Ferragni entra nel terzo trimestre di gravidanza e mostra sui social le foto della sua bambina. Entusiasta e felice la influencer è andata a fare la visita della 25esima settimana e insieme a ...