Ecco perché i contagi potrebbero salire con l’arrivo dei vaccini (Di giovedì 17 dicembre 2020) «Se l’indice Rt resterà alto, se gli scettici saranno numerosi e se l’iniezione verrà interpretata come un lasciapassare per una vita senza cautele, allora non riusciremmo ad arginare la circolazione del virus». Lo dice, in un’intervista a Repubblica, Stefania Salmaso, epidemiologa e componente del nuovo comitato scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la sorveglianza dei vaccini contro il Covid. Anzi, si potrebbe addirittura assistere a un «effetto paradosso», secondo l’epidemiologa: «Se la falsa sicurezza dell’iniezione ci facesse abbandonare cautele, distanze e mascherine, i contagi potrebbero addirittura risalire con il vaccino». La scienziata spiega anche che ancora «non sappiamo se il vaccino blocca solo i segni clinici o impedisce anche l’infezione». Nel primo caso, «i vaccinati resterebbero ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 dicembre 2020) «Se l’indice Rt resterà alto, se gli scettici saranno numerosi e se l’iniezione verrà interpretata come un lasciapassare per una vita senza cautele, allora non riusciremmo ad arginare la circolazione del virus». Lo dice, in un’intervista a Repubblica, Stefania Salmaso, epidemiologa e componente del nuovo comitato scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la sorveglianza deicontro il Covid. Anzi, si potrebbe addirittura assistere a un «effetto paradosso», secondo l’epidemiologa: «Se la falsa sicurezza dell’iniezione ci facesse abbandonare cautele, distanze e mascherine, iaddirittura ricon il vaccino». La scienziata spiega anche che ancora «non sappiamo se il vaccino blocca solo i segni clinici o impedisce anche l’infezione». Nel primo caso, «i vaccinati resterebbero ...

marattin : Ecco il mio articolo su @ilfoglio_it , in cui rispondo alla domanda che nessuno sembra farsi: ma perché da un po’ d… - NicolaPorro : Il ???????? è stato l'anno del #virus di Wuhan. Ma se la Cina di ???? ?????????????? ha potuto gioire della sua strategia imposs… - matteograndi : Ogni giorno di ritardo sul piano vaccinale significherà centinaia di morti in più. E danni economici incalcolabili.… - cjmimun : RT @LaStampa: Sotto le feste in Italia è previsto un brusco calo termico: molti modelli matematici inquadrano un cambio netto dopo il 25 di… - D_Ribelle : @88Valery Ecco ????due perché hai bisogno di riprenderti ?????? Buongiorno dolcissima ? ? ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l’umanità» Corriere della Sera