Ecco la nuova ordinanza di Zaia

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Veneto propone delle soluzioni per frenare i contagi. Lava dal 19 dicembre al 6 di gennaio e prevede: negozi aperti fino alle 21, chiusura dei confini comunali dalle 14, per ridurre le occasioni di commistione tra due popolazioni. Dice: “La soluzione ha delle deroghe, ovviamente. Io penso che sarà un’di questo tipo quella che presenterò per il Veneto. Si tratta di una sorta di zona arancione ridotta. Perfezioneremo questae poi la invieremo al ministro Speranza per l’intesa prevista per legge, penso di presentarla domani alla cittadinanza. Nell’attesa che il governo prenda misure nazionali, dobbiamo metterci in sicurezza cercando di tutelare il più possibile le libertà personali”.ha chiesto un’indagine epidemiologica “perché il ...