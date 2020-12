Ecco i costi della Mare Jonio 2, la nuova nave di Mediterranea Saving Humans (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mauro Indelicato L'ex mercantile norvegese sarebbe costato 800mila Euro, a cui occorre aggiungere almeno 100mila Euro al mese quando la Mare Jonio 2 solcherà le acque del Mediterraneo centrale Anche se non è stato confermato dai diretti interessati, ormai a Brema è iniziato il conto alla rovescia per l'inizio dei lavori sulla futura Mare Jonio 2. Si interverrà su un mercantile norvegese adibito al trasporto di piattaforme galleggianti e, forse già entro aprile, la nuova nave di Mediterranea Saving Humans sarà la più capiente tra quelle in possesso delle Ong. Già nelle scorse ore erano stati resi noti alcuni numeri: settantadue metri di lunghezza, un ponte di coperta di 540 metri quadrati, una capienza che potrebbe ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mauro Indelicato L'ex mercantile norvegese sarebbe costato 800mila Euro, a cui occorre aggiungere almeno 100mila Euro al mese quando la2 solcherà le acque del Mediterraneo centrale Anche se non è stato confermato dai diretti interessati, ormai a Brema è iniziato il conto alla rovescia per l'inizio dei lavori sulla futura2. Si interverrà su un mercantile norvegese adibito al trasporto di piattaforme galleggianti e, forse già entro aprile, ladisarà la più capiente tra quelle in possesso delle Ong. Già nelle scorse ore erano stati resi noti alcuni numeri: settantadue metri di lunghezza, un ponte di coperta di 540 metri quadrati, una capienza che potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco costi Costo batterie giù: ecco quando i veicoli elettrici costeranno come gli altri Futuroprossimo Covid, Sin: no alla separazione neonati da madre positiva, ecco lo studio italiano

ROMA - "La ricerca dei neonatologi italiani conferma i benefici del rooming-in anche se la mamma è positiva. Solo l'1,6% dei nati da madre positiva al Covid-19 è a rischio contagio dopo la nascita". L ...

Vaccino Covid, Arcuri: “‘Vaccine day’ del 27 dicembre sarà simbolico, ecco come procederemo dopo. File? Non ci saranno”

“Ci sarà il ‘vaccine day‘ europeo, tutti nello stesso momento il prossimo 27 dicembre. Sarà un giorno simbolico, e noi cominceremo a vaccinare i target inseriti nella categoria prioritaria”, così il c ...

