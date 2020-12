E' tornata la sonda cinese che ha preso un po' di polvere di Luna

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La navicella Chang'E 5 è atterrata giovedì mattina in Mongolia. A bordo ha alcuni frammenti di rocciare.

La Cina da oggi possiede un pezzo di Luna. La sua sonda Chang'e-5 è atterrata all'alba di giovedì in una base spaziale in Mongolia con a bordo due chili di roccia raccolta sul satellite. Pechino è la ...Chang’e-5 è tornata con successo sulla Terra. Lanciata lo scorso 23 novembre, Chang’e-5 era sbarcata sulla Luna il 1° dicembre, scavando fino a due metri di profondità per raccogliere i campioni e ...