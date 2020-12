È il campionato di Serie A più scarso di sempre (Di giovedì 17 dicembre 2020) In testa alla Serie A più scarsa degli ultimi 122 anni c’è la squadra Beretti del Milan. Appena sotto un’accozzaglia deforme di nobili decadute che non decadono abbastanza, di pretendenti a furor di popolo e grazie ricevute, di sorprese con la scadenza di uno yogurt. Milan, Inter, Juventus, Napoli, Sassuolo, e poi giù fino a rintracciare la Lazio al nono posto. In questo svilente combattimento tra galli si trascura il contesto, cioè la munnezza su cui ambiscono ad ergersi. Quel che altrimenti viene analizzato come un campionato finalmente non monopolizzato dalla Juve è, a guardarlo bene, un rissa di colpi a vuoto. Una contesa che nella sua mediocrità salva tutti, o li esalta – dipende se adocchi la luna o il dito che la indica. Inter-Napoli, una delle tante “sfide-scudetto” dell’anno, è stata una partita di rara bruttezza. Nel gergo del post-match, che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) In testa allaA più scarsa degli ultimi 122 anni c’è la squadra Beretti del Milan. Appena sotto un’accozzaglia deforme di nobili decadute che non decadono abbastanza, di pretendenti a furor di popolo e grazie ricevute, di sorprese con la scadenza di uno yogurt. Milan, Inter, Juventus, Napoli, Sassuolo, e poi giù fino a rintracciare la Lazio al nono posto. In questo svilente combattimento tra galli si trascura il contesto, cioè la munnezza su cui ambiscono ad ergersi. Quel che altrimenti viene analizzato come unfinalmente non monopolizzato dalla Juve è, a guardarlo bene, un rissa di colpi a vuoto. Una contesa che nella sua mediocrità salva tutti, o li esalta – dipende se adocchi la luna o il dito che la indica. Inter-Napoli, una delle tante “sfide-scudetto” dell’anno, è stata una partita di rara bruttezza. Nel gergo del post-match, che ...

ROMA, 17 DIC - Prima Max Verstappen, ora Mick Schumacher e in futuro, perchè no, anche qualche figlio d'arte della Formula 1 italiana che fu. In attesa e nella speranza che il sogno di correre nel Cir ...

Morto Moncucco, dirigente del Libarna calcio

Ha portato le sue compagini a disputare i campionati di serie B sfiorando in più occasioni anche la A. La passione che nutriva per il calcio femminile, Montecucco l’ha intrapresa seguendo la nipote ...

