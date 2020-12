Dybala a 360° | “Palermitani incredibili | per sempre grato alla città Juventus? Adesso voglio la Champions”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Paulotra passato, presente e futuro.Nonostante la sua strada e quella del club di Viale del Fante si siano divise nella stagione 2014/15, Paulo, non dimentica la sua esperienza al Palermo. Per descrivere la sua importanza nella storia della società rosa, basta semplicemente guardare il suo score: 21 reti in 89 presenze. Una crescita graduale, quella della Joya: approdato cinque anni fa a Torino per sposare l'ambizioso progetto della. Ed è proprio ripercorrendo quegli anni che il numero 10 bianconero ha voluto raccontarsi nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di "Junior Reporter", tra aneddoti passati e sogni per il futuro. "La storia di "El Petrino" non la ricordo perché ero molto piccolo, però penso che quello a cui sono maggiormente affezionato è "U Picciriddu" perché a Palermo tutti mi ...