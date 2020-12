"Droga e sesso spinto, che politici ho visto a quei festini": la confessione di Giulia Napolitano, qui crolla tutto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si parlava del caso Alberto Genovese a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Se ne parlava con Giulia Napolitano, modella, siciliana, 21 anni, assurta agli "onori" delle cronache negli ultimi giorni per alcuni racconti sconvolgenti circa feste e festini frequentati da vip (per esempio, ha affermato di aver ricevuto un'offerta da 15mila euro per il lato B). Ma non è tutto. In studio da Giletti, infatti, la Napolitano ha parlato di party in villa e in barca, dove la Droga circola liberamente. Dunque, ha aggiunto di aver visto parecchi esponenti del mondo dello spettacolo e addirittura preti e vescovi, soprattutto a Roma. E i politici? Sì, ovviamente ha parlato anche di "politici di tutti gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si parlava del caso Alberto Genovese a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Se ne parlava con, modella, siciliana, 21 anni, assurta agli "onori" delle cronache negli ultimi giorni per alcuni racconti sconvolgenti circa feste efrequentati da vip (per esempio, ha affermato di aver ricevuto un'offerta da 15mila euro per il lato B). Ma non è. In studio da Giletti, infatti, laha parlato di party in villa e in barca, dove lacircola liberamente. Dunque, ha aggiunto di averparecchi esponenti del mondo dello spettacolo e addirittura preti e vescovi, soprata Roma. E i? Sì, ovviamente ha parlato anche di "di tutti gli ...

caberi957 : RT @LucillaMasini: Caso Genovese, una modella siciliana: 'Anche preti e vescovi nei festini con sesso e droga in tutta Italia'. Orgia pro n… - Helliot_Spencer : Sesso, droga e le canzoni dell'Albero Azzurro. - casanovaxxxxx : @rtl1025 @DavideGiac concordo pienamente..a parte che butterei in galera pure la maggior parte degli ospiti di ques… - marfederzn : RT @repubblica: Sesso e droga con ragazze minorenni: arrestato il magnate della moda Peter Nygard [aggiornamento delle 03:15] - marveInerd : @sonoilgrinch Vederle la gente solo per sesso e droga conta? -

Ultime Notizie dalla rete : Droga sesso Sesso e droga con ragazze minorenni: arrestato il magnate della moda Peter Nygard la Repubblica Valigia con resti umani a Sollicciano: identificata la coppia uccisa e fatta a pezzi per vendetta cinque anni fa

Duplice omicidio della valigia di Sollicciano: è stato identificato il cadavere dell'uomo fatto a pezzi e messo in quattro valigie recuperate tra fitte sterpaglie in ...

Omicidio a Sollicciano: identificata la coppia uccisa e fatta a pezzi per vendetta cinque anni fa

Duplice omicidio di Sollicciano: è stato identificato il cadavere dell'uomo fatto a pezzi e messo in quattro valigie recuperate tra fitte sterpaglie in un terreno a ridosso ...

Duplice omicidio della valigia di Sollicciano: è stato identificato il cadavere dell'uomo fatto a pezzi e messo in quattro valigie recuperate tra fitte sterpaglie in ...Duplice omicidio di Sollicciano: è stato identificato il cadavere dell'uomo fatto a pezzi e messo in quattro valigie recuperate tra fitte sterpaglie in un terreno a ridosso ...