DreamLab, Fondazione Vodafone: “Imperial College di Londra conclude in 6 mesi fase 1 ricerca su Covid-19” (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli utilizzatori di DreamLab in tutto il mondo hanno aiutato l‘Imperial College di Londra ad accelerare la fase 1 del suo progetto di ricerca su Covid-19, conclusa in soli sei mesi, un risultato raggiunto in tempi molto più rapidi di quanto sarebbe stato possibile con metodi di ricerca tradizionali. Ad annunciarlo è Fondazione Vodafone che oggi lancia Pillow Recipes, una campagna social che coinvolgerà lo chef pluristellato Bruno Barbieri per sensibilizzare e promuovere l’utilizzo di DreamLab. Attraverso l’app di Fondazione Vodafone DreamLab è possibile contribuire ad accelerare la ricerca in campo medico ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli utilizzatori diin tutto il mondo hanno aiutato l‘diad accelerare la1 del suo progetto disu-19, conclusa in soli sei, un risultato raggiunto in tempi molto più rapidi di quanto sarebbe stato possibile con metodi ditradizionali. Ad annunciarlo èche oggi lancia Pillow Recipes, una campagna social che coinvolgerà lo chef pluristellato Bruno Barbieri per sensibilizzare e promuovere l’utilizzo di. Attraverso l’app diè possibile contribuire ad accelerare lain campo medico ...

Gli smartphone di quasi un milione di persone nel mondo hanno contribuito a velocizzare una ricerca sul coronavirus. (ANSA) ...

(Teleborsa) – Gli utilizzatori di DreamLab in tutto il mondo hanno aiutato l’Imperial College di Londra ad accelerare la Fase 1 del suo progetto di ricerca su Covid-19, conclusa in ...

