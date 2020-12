Dpcm Natale, Italia in Zona Rossa: ecco il calendario completo di divieti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Sole 24 Ore. Sarà un Natale e fine 2020 in quasi completo lockdown. Dopo una lunga trattativa all’interno del Governo tra l’ala rigorista schierata per una chiusura totale ininterrotta del Paese dal 21 dicembre al 6 gennaio e i dubbi del premier Giuseppe Conte, si è arrivati a un possibile compromesso che dovrebbe scongiurare il pericolo di una terza ondata di contagi da coronavirus a gennaio. Il risultato dovrebbe essere il Paese in area Rossa per otto giorni (24-27 dicembre e 31 dicembre-3 gennaio) e in Zona gialla per tre: 28, 29 e 30 dicembre. Oggi un vertice tra Conte e capidelegazione di maggioranza varerà la nuova stretta anti-Covid. ecco le regole alle quali ci si dovrà attenere. Dal 21 dicembre al 6 gennaio: vietato spostamento tra Regioni Va ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 dicembre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Sole 24 Ore. Sarà une fine 2020 in quasilockdown. Dopo una lunga trattativa all’interno del Governo tra l’ala rigorista schierata per una chiusura totale ininterrotta del Paese dal 21 dicembre al 6 gennaio e i dubbi del premier Giuseppe Conte, si è arrivati a un possibile compromesso che dovrebbe scongiurare il pericolo di una terza ondata di contagi da coronavirus a gennaio. Il risultato dovrebbe essere il Paese in areaper otto giorni (24-27 dicembre e 31 dicembre-3 gennaio) e ingialla per tre: 28, 29 e 30 dicembre. Oggi un vertice tra Conte e capidelegazione di maggioranza varerà la nuova stretta anti-Covid.le regole alle quali ci si dovrà attenere. Dal 21 dicembre al 6 gennaio: vietato spostamento tra Regioni Va ...

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - alessioviola : ++Dpcm Natale, Governo prende tempo: che fate a Capodanno?++ - paoloroversi : Emetteranno un #DPCM anche per dirci cosa potremo mangiare per il giorno di #Natale? #zonarossa - just_daa : RT @newyorker01: allora, sembra che il Dpcm con le disposizioni per i giorni di Natale e Santo Stefano uscirà il 27 - rubylux04 : Trovatemi una scusa per non portare ai miei nipotini il regalo di babbo natale!!! Come glielo spiego??? 3 e 5 anni!… -