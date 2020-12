Dpcm Natale in rosso. E l’Oms consiglia la mascherina anche in famiglia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dpcm Natale: tutta l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 3 gennaio. Sarebbe questa l’ipotesi che sta prendendo forma nei vertici continui del Governo. La decisione non è ancora presa, però, si attende un nuovo incontro. I giorni “rossi”, comunque, dovrebbero essere il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2, 3 gennaio. Christmas tree in St. Peter square. Vatican City (Vatican), December th14, 2020 (Photo by Rocco Spaziani/Archivio Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images) Leggi anche › Dpcm, il nostro “rigido” Natale: il calendario dei divieti da ricordare › Nuovo Dpcm del 4 dicembre: pranzo di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 dicembre 2020): tutta l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 3 gennaio. Sarebbe questa l’ipotesi che sta prendendo forma nei vertici continui del Governo. La decisione non è ancora presa, però, si attende un nuovo incontro. I giorni “rossi”, comunque, dovrebbero essere il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2, 3 gennaio. Christmas tree in St. Peter square. Vatican City (Vatican), December th14, 2020 (Photo by Rocco Spaziani/Archivio Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images) Leggi, il nostro “rigido”: il calendario dei divieti da ricordare › Nuovodel 4 dicembre: pranzo di ...

