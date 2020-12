“Dovevi essere espulso” | De Roon dà ragione al tifoso su Twitter e si scusa

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Marten Desi è reso autore di un intervento molto duro su Juan Cuadrado, durante la sfida tra Juventus e Atalanta. Il fallo però non è stato punito col cartellino rosso dall’arbitro Doveri. Unbianconero ha commentato così un post sudel centrocampista atalantino: “Buona prestazione e bel tweet, maper quell’entrata su Cuadrado”. Del’ha condiviso sul proprio profilo e ha aggiunto: “Sono d’accordo, ero in ritardo e sono entrato troppo duro. Ma spero che sia chiaro che non era mai mia intenzione. Chiedoa Cuadrado”. Il colombiano, sempre a mezzo social, ha apprezzato e accettato le scuse. Agree. I was too late and it was too hard. But I hope it’s clear that it was never my intention. Apologies to ...