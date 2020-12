Doping, squalifica Russia dimezzata: niente Giochi per 2 anni (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Russia non potrà partecipare alle competizioni mondiali per i prossimi due anni: fino al 16 dicembre 2022. Lo ha stabilito il Tribunale arbitrale per lo sport (Tas) in Svizzera, dimezzando quindi ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lanon potrà partecipare alle competizioni mondiali per i prossimi due: fino al 16 dicembre 2022. Lo ha stabilito il Tribunale arbitrale per lo sport (Tas) in Svizzera, dimezzando quindi ...

