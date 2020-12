DOOM Eternal pronto a ricevere nuovi e corposi contenuti il prossimo anno

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020)è uscito da qualche tempo, ma ID Software ha rassicurato tutti i giocatori: il titolo continuerà aaggiornamenti dal. Il team di, che ha lavorato al gioco da casa negli ultimi dieci mesi, sarà impegnato a sfornare aggiornamenti nel. La seconda espansione a pagamento del gioco uscirà nel 2021, una continuazione della trama di The Ancient Gods di quest'. Per coloro che non l'hancora provato, The Ancient Gods introduce diverse nuove meccaniche e boss in. The Ancient Gods - Part Two concluderà la storia diSlayer ...