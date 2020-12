Donato Bilancia morto di Covid a 69 anni | il serial killer era nel carcere di Padova

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il coronavirus uccide anche. IlperalDue Palazzi di, 69, era stato condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16per un tentato omicidio. Nato a Potenza nel 1951, i delitti attribuiti alsono avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte.scontò i primidi prigione aldi Marassi a Genova, per poi essere trasferito anegli ultimi. Era soprannominato “il mostro dei treni” o “ildelle ...

Era stato condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, tutti commessi fra il 1997 e il 1998 fra la Liguria e il Piemonte ...Era condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e scontò i primi anni di prigione nel carcere di Marassi a Genova ...