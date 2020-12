Donato Bilancia, chi era il serial killer della Liguria morto oggi (Di giovedì 17 dicembre 2020) morto Donato Bilancia, il serial killer che ha terrorizzato la Liguria a fine anni ’90. Un profilo di questo controverso personaggio e la causa della morte E’ morto il serial… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 dicembre 2020), ilche ha terrorizzato laa fine anni ’90. Un profilo di questo controverso personaggio e la causamorte E’il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

PADOVA - E' morto a Padova il serial killer Donato Bilancia, 69 anni, condannato a 13 ergastoli per aver commesso una serie di 17 omicidi fra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte, in un ...

