Domenico Arcuri: "Siamo pronti, tutti gli italiani vaccinati entro l'autunno" (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Confermiamo che tra la prossima estate e l'autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Intervenuto in conferenza stampa sulle attività per il contrasto e il contenimento dell'epidemia, Arcuri ha sottolineato come "in un mese e mezzo, grazie alle misure di contenimento, Siamo passati da una crescita dei contagi del 66% a una decrescita del 22%". Questo congelamento della curva fa ben sperare, anche perché "sarebbe complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi in una temuta terza ondata", ha spiegato. Ma questo non vuol dire un abbassamento dell'attenzione, tutt'altro, anche ...

