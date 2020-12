Dl Sicurezza, la Lega occupa il Senato: “Inaudito, il governo impedisce discussione” (Video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Bagarre nell’aula del Senato dove i Senatori della Lega hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari leghisti protestano contro il voto di fiducia posto dall’esecutivo giallofucsia sul decreto Sicurezza. L’occupazione dell’aula di Palazzo Madama, da parte di circa cinquanta Senatori della Lega, è durata 45 minuti. Il nuovo decreto, che prevede l’archiviazione delle norme sull’immigrazione dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, dovrebbe essere approvato definitivamente domani sera o al massimo venerdì mattina. Stando a quanto affermato dal leghista Roberto Calderoli, la Lega “s’inventerà l’inverosimile” pur di far decadere il decreto. Lega: “Gravissimo, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Bagarre nell’aula deldove iri dellahannoto i banchi del. I parlamentari leghisti protestano contro il voto di fiducia posto dall’esecutivo giallofucsia sul decreto. L’zione dell’aula di Palazzo Madama, da parte di circa cinquantari della, è durata 45 minuti. Il nuovo decreto, che prevede l’archiviazione delle norme sull’immigrazione dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, dovrebbe essere approvato definitivamente domani sera o al massimo venerdì mattina. Stando a quanto affermato dal leghista Roberto Calderoli, la“s’inventerà l’inverosimile” pur di far decadere il decreto.: “Gravissimo, in ...

