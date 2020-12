Dl Sicurezza, il governo mette la fiducia. Bagarre al Senato contro il ministro D’Incà (Di giovedì 17 dicembre 2020) Bagarre al Senato un secondo dopo l’annuncio del ministro D’Incà del voto di fiducia da parte del governo sul decreto Sicurezza. È accaduto mentre presiedeva Ignazio La Russa, costretto ad interrompere la seduta previo invito ai questori «a ripristinare l’ordine». Una decisione obbligata dopo che intorno a D’Incà s’erano assembrati molti Senatori, in gran parte leghisti, che poi hanno anche occupato i banchi del governo. I Dl Sicurezza, com’è noto, rappresentano il lascito più importante dell’anno trascorso da Matteo Salvini al ministero dell’Interno. Ora, invece, in nome dell’opportunismo e delle poltrone, il Conte-bis disfa quanto fatto dal Conte-1. È una vergogna che ricade interamente sui ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020)alun secondo dopo l’annuncio deldel voto dida parte delsul decreto. È accaduto mentre presiedeva Ignazio La Russa, costretto ad interrompere la seduta previo invito ai questori «a ripristinare l’ordine». Una decisione obbligata dopo che intorno as’erano assembrati moltiri, in gran parte leghisti, che poi hanno anche occupato i banchi del. I Dl, com’è noto, rappresentano il lascito più importante dell’anno trascorso da Matteo Salvini al ministero dell’Interno. Ora, invece, in nome dell’opportunismo e delle poltrone, il Conte-bis disfa quanto fatto dal Conte-1. È una vergogna che ricade interamente sui ...

Agenzia_Ansa : Il governo ha posto il voto di fiducia sul decreto sicurezza all'esame del Senato ma è scoppiata la bagarre, molti… - repubblica : Decreto sicurezza: caos al Senato mentre il governo pone la fiducia. Dal Pd: 'Vile atto di squadrismo, La Russa ha… - LorenzoChidini : RT @sruotolo1: Si fanno i selfie i senatori della #Lega in #Senato. Hanno occupato i banchi del governo per impedire che approvassimo, il d… - SecolodItalia1 : Dl Sicurezza, il governo mette la fiducia. Bagarre al Senato contro il ministro D’Incà - mimich58 : RT @sruotolo1: Si fanno i selfie i senatori della #Lega in #Senato. Hanno occupato i banchi del governo per impedire che approvassimo, il d… -