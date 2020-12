Divi & serie tv | Tanti auguri a Sarah Paulson

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Catharine, più comunemente nota come, compie oggi 44 anni. L’attrice statunitense è nata a Tampa, Florida, nel 1974. Nel 2017 è stata inserita dalla rivista Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo. E’ diventata la prima persona al mondo ad aver vinto tutti e cinque i maggiori premi della televisione americana in uno stesso anno: il Premio Emmy, il Critics’ Choice Award, lo Screen Actors Guild Award, il Satellite Award ed il Golden Globe. La carriera cinematografica diSin da giovane ha lavorato indistintamente in campo cinematografico, televisivo e teatrale (dove ha iniziato a recitare). Sul grande schermo ha esordito nel 1999 in Un amore speciale, poi è apparsa in What Women Want – Quello che le donne vogliono (2000) ...