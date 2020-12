DIRETTA Roma-Torino: segui la partita LIVE (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa 12^ giornata di Serie A si chiude con il posticipo del giovedì, di fronte si trovano Roma e Torino. Allo Stadio Olimpico si sfidano due squadre che vivono situazioni di classifica molto diverse, in cerca di punti chiave per il percorso in campionato. La Roma di Fonseca arriva dalla convincente vittoria contro il Bologna, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa 12^ giornata di Serie A si chiude con il posticipo del giovedì, di fronte si trovano. Allo Stadio Olimpico si sfidano due squadre che vivono situazioni di classifica molto diverse, in cerca di punti chiave per il percorso in campionato. Ladi Fonseca arriva dalla convincente vittoria contro il Bologna, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

matteosalvinimi : In diretta da Roma alla presentazione del libro di @BrunoVespa, state con noi! - matteosalvinimi : In diretta da Roma, le proposte economiche e le priorità del centrodestra unito, state con noi. - sscnapoli : ?? | #NapoliSampdoria sarà diretta dall’arbitro La Penna di Roma ?? - Toro_News : ?? | ULTIME DAI CAMPI Seguite con noi il prepartita di #RomaTorino in diretta - VoceGiallorossa : ? Seguite con noi #RomaTorino Prepartita a cura di @danilo_budite e Vincenzo Pennisi. Diretta testuale a cura di Yu… -