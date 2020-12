Digitale, Campania fanalino di coda con 2,3 euro a cittadino. Prima la Lombardia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli investimenti sul Digitale vedono la Campania fanalino di coda per il 2019. Analizzando il valore pro capite, a primeggiare tra le regioni d’Italia è la Valle d’Aosta, con 535 euro ad abitante, mentre in Campania vengono spesi solo 2,3 euro per cittadino. A rivelarlo sono i dati della ricerca 2020 dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, presentata questa mattina al convegno online “Abilitare l’Italia Digitale: la buona regia per ripartire”. La Regione che in totale spende di più per il Digitale è la Lombardia, circa 243 milioni di euro l’anno nel triennio 2016-2018 (24,1 euro a cittadino). L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli investimenti sulvedono ladiper il 2019. Analizzando il valore pro capite, a primeggiare tra le regioni d’Italia è la Valle d’Aosta, con 535ad abitante, mentre invengono spesi solo 2,3per. A rivelarlo sono i dati della ricerca 2020 dell’Osservatorio Agendadel Politecnico di Milano, presentata questa mattina al convegno online “Abilitare l’Italia: la buona regia per ripartire”. La Regione che in totale spende di più per ilè la, circa 243 milioni dil’anno nel triennio 2016-2018 (24,1). L'articolo proviene ...

RaffaeleDeSa : RT @ildenaro_it: A primeggiare tra le #regioni d’#Italia per la #spesa pro capite è la Valle d’Aosta, con 535 euro ad #abitante, mentre la… - ildenaro_it : A primeggiare tra le #regioni d’#Italia per la #spesa pro capite è la Valle d’Aosta, con 535 euro ad #abitante, men… - mauro_crescenzo : Poli europei di innovazione digitale, primo disco verde per la Campania - RaiperilSociale : RT @Osserv_Digital: .@RegLombardia è la regione che spende di più per il digitale: circa 243 mln € l’anno nel triennio 2016-2018 (24,1 euro… - Osserv_Digital : .@RegLombardia è la regione che spende di più per il digitale: circa 243 mln € l’anno nel triennio 2016-2018 (24,1… -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale Campania Poli europei di innovazione digitale, primo disco verde per la Campania Il Mattino Da Napoli buona la prima! Successo del MAD Fest “Movies Animation & Digital”

L’iniziativa, ideata da Luciano Stella con la direzione artistica di Marino Guarnieri, vuole promuovere e diffondere sempre più, da Napoli e dalla Campania, la cultura del cinema digitale e ...

ALSOB, il Natale digitale dell’Università Suor Orsola Benincasa

Un fitto calendario di eventi ‘on demand’, la Mostra di disegni su “Alice nel Paese dell’inquinamento” e il Christmas Meeting ALSOB con la presentazione dei nuovi progetti per il 2021 “Il sapere costr ...

L’iniziativa, ideata da Luciano Stella con la direzione artistica di Marino Guarnieri, vuole promuovere e diffondere sempre più, da Napoli e dalla Campania, la cultura del cinema digitale e ...Un fitto calendario di eventi ‘on demand’, la Mostra di disegni su “Alice nel Paese dell’inquinamento” e il Christmas Meeting ALSOB con la presentazione dei nuovi progetti per il 2021 “Il sapere costr ...