Dieselgate Volkswagen - La Corte di giustizia europea: tutti i dispositivi per il controllo delle emissioni sono illegali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Qualsiasi tecnologia utilizzata dalla Volkswagen (e, di conseguenza, da eventuali altri costruttori) per controllare le emissioni dei motori deve essere considerata illegale, anche quando contribuisce a prevenire l'usura delle parti meccaniche. A stabilirlo è una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi in un procedimento giudiziario avviato in Francia contro Wolfsburg per lo scandalo del Dieselgate. In particolare, il tribunale lussemburghese ha stabilito che "un costruttore non può installare un dispositivo che migliora sistematicamente, durante le procedure di omologazione, le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni del veicolo e quindi ottenere l'omologazione ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 dicembre 2020) Qualsiasi tecnologia utilizzata dalla(e, di conseguenza, da eventuali altri costruttori) per controllare ledei motori deve essere considerata illegale, anche quando contribuisce a prevenire l'usuraparti meccaniche. A stabilirlo è una sentenza delladidell'Unione, chiamata a pronunciarsi in un procedimento giudiziario avviato in Francia contro Wolfsburg per lo scandalo del. In particolare, il tribunale lussemburghese ha stabilito che "un costruttore non può installare un dispositivo che migliora sistematicamente, durante le procedure di omologazione, le prestazioni del sistema didel veicolo e quindi ottenere l'omologazione ...

