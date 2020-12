Didattica a distanza, Pacifico: “Bene parlare di diritto scolastico, Anief lo ha sempre fatto” (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Ben vengano iniziative del genere che portano in primo piano il discorso sul diritto e la legislazione scolastica. Da sempre, come sindacato, lottiamo affinché i diritti dei lavoratori della scuola e degli studenti destinatari dell’istruzione siano rispettati, anche attraverso azioni legali. In particolar modo ci sta a cuore la problematica dei nostri studenti più fragili, coloro che hanno necessità di essere seguiti da un docente di sostegno: da anni l’iniziativa Sostegno, non un’ora di meno! viene rilanciata, ottenendo grande successo”. Questo il commento del presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, all’indomani dell‘incontro on line “Didattica a distanza, tra discrezionalità del dirigente, diritti dei docenti ed efficacia del dialogo educativo” organizzato dalla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Ben vengano iniziative del genere che portano in primo piano il discorso sule la legislazione scolastica. Da, come sindacato, lottiamo affinché i diritti dei lavoratori della scuola e degli studenti destinatari dell’istruzione siano rispettati, anche attraverso azioni legali. In particolar modo ci sta a cuore la problematica dei nostri studenti più fragili, coloro che hanno necessità di essere seguiti da un docente di sostegno: da anni l’iniziativa Sostegno, non un’ora di meno! viene rilanciata, ottenendo grande successo”. Questo il commento del presidente nazionale, Marcello, all’indomani dell‘incontro on line “, tra discrezionalità del dirigente, diritti dei docenti ed efficacia del dialogo educativo” organizzato dalla ...

SkyTG24 : Le conseguenze della didattica a distanza: 1 studente su 3 fa lezione in pigiama - Avvenire_Nei : Scuola. Con la didattica a distanza esclusi circa 70mila studenti disabili - alexbarbera : Come era prevedibile sui tavoli dei presidi pullulano richieste di ferie anticipate degli insegnanti che vogliono t… - ChicoCayetano : RT @alebarbano: Si dice: la #Merkel chiude tutto. Ma il #lockdown tedesco equivale a una zona gialla: didattica a distanza dal 16, nessun d… - Adriano99404537 : @infilapersei Con la didattica a distanza penso che in realtà la sua scuola superiore sarà a casa, quindi si potreb… -