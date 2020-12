Di Maio: “Sarà un Natale di sacrificio. Il 27 dicembre sarà la giornata europea dei vaccini” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ''Il 27 dicembre è la giornata europea dei vaccini. Iniziano le vaccinazioni. Partiremo dal personale sanitario e dai nostri cari anziani nelle Rsa''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) ''Il 27è ladei. Iniziano le vaccinazioni. Partiremo dal personale sanitario e dai nostri cari anziani nelle Rsa''. L'articolo .

troppeinfo0info : Conte e Di Maio oggi hanno baciato la pantofola di Haftar. Il prossimo omaggio sarà per Matteo Messina Denaro... - _fiorucci : RT @PCambiaggio: @Sara___14jun @luigidimaio Conte e Di Maio non sapevano neanche che erano stati liberati.Sono andati solo a prendere pacco… - sara_voza : Libia, Di Maio: “I pescatori sono liberi”. Il comandante: “Grazie a tutti” - Postfin : DI Maio vaccinera' 60 mln di italiani, siate d' accordo o no, cosi sara'. Ora e' un cretino oppure ha disconnesso i… - RossiniTazio : RT @ADeborahF: Non ce n'è per nessuno! Appena noi attivisti avremo la possibilità di scegliere il nostro nome sarà uno solo: Alessandro Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Sarà Mes e M5S, la ribelle Lezzi: «Verso l’intesa». Di Maio: «Bene per il governo» Corriere della Sera