Decreto sicurezza, caos in Senato dopo voto di fiducia del Governo (Di giovedì 17 dicembre 2020) In aula è scoppiata una rissa a seguito del su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) In aula è scoppiata una rissa a seguito del su Notizie.it.

Noiconsalvini : ??? I senatori della #Lega stanno occupando i banchi del governo, nell'aula del Senato, per protesta contro il voto… - Agenzia_Ansa : Il governo ha posto il voto di fiducia sul decreto sicurezza all'esame del Senato ma è scoppiata la bagarre, molti… - RadioRadicale : La riforma del #decretosicurezza: 'ci sono delle zone d'ombra da chiarire, ma credo che sia un passo positivo da so… - bennuccia76 : RT @sruotolo1: Si fanno i selfie i senatori della #Lega in #Senato. Hanno occupato i banchi del governo per impedire che approvassimo, il d… - aseiins : Decreto sicurezza, il governo porrà la fiducia: bagarre al Senato -