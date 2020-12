Death Stranding incontra Cyberpunk 2077 con un trailer spettacolare e nuovi contenuti a tema

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Kojima Productions non ha finito cone ora sappiamo che l'easter egg presente inera molto di più. L'account Twitter di Kojima Productions ha svelato in queste ore il crossover tra i due giochi: all'interno diinfatti, grazie ad un contenuto gratuito, è possibile ottenere oggetti e molto altro a. Il contenuto è esclusivo per i giocatori su PC e comprende: una moto ispirata al gioco di CD Projekt RED, un paio di occhiali da sole di Johnny Silverhand ed il suo braccio protesico. Sam inoltre avrà una nuova abilità di hacking e sarà in grado di installare un cyberware sul suo viso. I giocatori possono anche cortocircuitare gli odradek nemici, che in cambio provocano danni ...