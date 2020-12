Death Stranding incontra Cyberpunk 2077 | Annunciato il crossover da Hideo Kojima

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ultima epica avventura di, acclamata a gran voce dalla critica, accoglie in un evento cross-over l’RPG Open-World più grande del 2020,di CD PROJEKT RED. In esclusiva per la versione PC, pubblicata da 505 Games, i giocatori dipossono accedere a nuove missioni che vedranno la partecipazione di personaggi e lore dal mondo di, nella versione di gioco 1.05. Diversi oggetti sbloccabili, estetici e di equipaggiamento, si aggiungono all’arsenale di Sam Bridges, tra cui: Moto a tre ruote a tema“Braccio Johnny” realizzato sul modello del braccio robotico di Johnny Silverhand, che può essere equipaggiato ed utilizzato in game. Nuovi ologrammi, ...