De Zerbi | «Rigore della Fiorentina? Prima c’era fallo su Locatelli!»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la. Le sue parole Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la. Le sue parole. «Obiettivo? Adesso abbiamo raggiunto tante cose che ci mancavano l’anno scorso come difendere palla su palla o aiutare il compagno quando fa un errore. Dobbiamo diventare più scaltri, abbiamo preso l’1-1 in una fase di controllo totale. Se miglioriamo anche quello possiamo ambire a qualcosa di alto».– «Ilè stato un’ingenuità masu Locatelli in occasione delviola. Abbiamo sofferto il giusto, tranne la traversa di ...