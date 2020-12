De Sica e Boldi “In vacanza su Marte”: stavolta un telepanettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Christian De Sica e Massimo Boldi vanno "In vacanza su Marte" ma ritornano alla vecchia comicità del passato, con gag, equivoci e qualche parolaccia. Neri Parenti riporta insieme il duo comico per il film di Natale per la ventiseiesima volta. L'ultimo, "Natale a Miami", risale a quindici anni fa, quest'anno però, con i cinema chiusi, il film è arrivato direttamente sulle piattaforme digitali. "Si è tornati a fare il film che si faceva prima, quindi una farsa molto comica, molto divertente e credo che in questo momento ce ne sia proprio bisogno. Non ce ferma manco il Covid e visto che i cinema sono chiusi noi arriviamo nelle case e nei salotti del nostro pubblico".Il film è ambientato nel 2030, e De Sica interpreta ancora una volta la parte del marito fedifrago, che scappa su Marte per ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Christian Dee Massimovanno "Insu" ma ritornano alla vecchia comicità del passato, con gag, equivoci e qualche parolaccia. Neri Parenti riporta insieme il duo comico per il film di Natale per la ventiseiesima volta. L'ultimo, "Natale a Miami", risale a quindici anni fa, quest'anno però, con i cinema chiusi, il film è arrivato direttamente sulle piattaforme digitali. "Si è tornati a fare il film che si faceva prima, quindi una farsa molto comica, molto divertente e credo che in questo momento ce ne sia proprio bisogno. Non ce ferma manco il Covid e visto che i cinema sono chiusi noi arriviamo nelle case e nei salotti del nostro pubblico".Il film è ambientato nel 2030, e Deinterpreta ancora una volta la parte del marito fedifrago, che scappa super ...

