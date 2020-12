De Luca | “Ho l’impressione che si apra mercato nero dei vaccini”

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Alfie Borromeo Vincenzo Deè tornato a parlare dell’emergenza Covid in Italia e ha lanciato una nuova accusa. In occasione di un suo intervento alla Stazione Marittima di Napoli per la consegna di 260 nuovi bus del trasporto pubblico, il governatore, come riporta ‘Lapresse’, ha detto ai cronisti presenti: “Hoche siilanche dei“. Ancora De: “Ma è tanto difficile dire ai cittadini italiani che la distribuzione deiavverrà in maniera proporzionale rispetto alla popolazione residente?! Questa è una cosa chiara”. Poi l’affondo: “Vedere che ci sono Regioni che hanno il doppio, il triplo e il quadruplo di altre Regioni è una cosa indecente, come lo è l’uso del cosiddetto algoritmo”. Il ...