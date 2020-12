De Luca boccia il piano vaccini del Governo: “Così si apre al mercato nero” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La cerimonia di consegna di 259 autobus avvenuta questa mattina alla Stazione marittima di Napoli è stata l’occasione per affrontare i temi caldi del momento per il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Il governatore non ha nascosto la sua irritazione parlando del vaccino perchè “in Italia non si riesce mai ad avere una misura chiara. Ho l’impressione che si apra il mercato nero dei vaccini. Ma è tanto difficile dire che la distribuzione avviene in maniera proporzionale alla popolazione residente? Questo sarebbe un messaggio chiaro. Vedere che ci sono regioni che hanno il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto ad altre è indecente”. Non solo vaccino e bocciatura del piano di Governo, spazio anche alle imminenti festività ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La cerimonia di consegna di 259 autobus avvenuta questa mattina alla Stazione marittima di Napoli è stata l’occasione per affrontare i temi caldi del momento per il presidente della Regione, Vincenzo De. Il governatore non ha nascosto la sua irritazione parlando del vaccino perchè “in Italia non si riesce mai ad avere una misura chiara. Ho l’impressione che si apra ildei. Ma è tanto difficile dire che la distribuzione avviene in maniera proporzionale alla popolazione residente? Questo sarebbe un messaggio chiaro. Vedere che ci sono regioni che hanno il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto ad altre è indecente”. Non solo vaccino etura deldi, spazio anche alle imminenti festività ...

