Da Fox a Branko | per il 2021 italiani dicono no all’oroscopo

(Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – Tra le radicate convinzioni che il Covid si portera’ via, c’e’ sicuramente la fede incrollabile di taluni nei confronti degli oroscopi. Un anno dopo l’inizio della pandemia, e’ il concetto stesso di ‘presagio’ a vacillare. Le stelle non hanno favorito nessuno, come ha imparato amaramente Paolo Fox. L’astrologo dei Fatti vostri e’ stato bersagliato dai social per il piu’ incauto vaticinio sul 2020. “Un anno di crescita, addirittura vantaggioso per viaggi e spostamenti”, aveva predetto al Sagittario. E al Capricorno aveva confidato: “Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione“. Fantastica. Messo alle strette, Fox si e’ difeso dagli affronti con qualche difficolta’. “Premesso che io non sono un mago e certe cose non è che le puoi prevedere – come i terremoti e le catastrofi – io guardo l’oroscopo della persona. Quando tu fai l’oroscopo di una persona prendi la data, l’orario e guardi quello che riguarda la persona. Non è che da lì vedi se poi nel mondo ci sono altre cose”.