Da chimico a giudice Cranston | uomo in lotta per salvare la famiglia

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sara Frisco Da febbraio nella nuova serie "Your Honor" farà di tutto per aiutare il figlio. Oltre la legge Bryantorna ad esplorare la parte più oscura dell'animo umano in Your Honor, serie che lo vede di nuovo protagonista del piccolo schermo dopo il successo planetario di Breaking Bad. Se nella famosa serie drammatica andata in onda dal 2008 al 2013interpretava un professore di liceo che decide di dedicare le sue conoscenze di chimica alla produzione di droga sintetica, in questo nuovo progetto - in onda in Italia, da febbraio, su Sky e Now TV - sarà Michael Desiato, un rispettatodi New Orleans il cui figlio sarà coinvolto in un terribile incidente stradale che darà il via a una trama fatta di bugie, inganni e scelte impossibili. Creata e sceneggiata da Peter Moffat e basata su una serie ...