Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 300% in sei mesi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L’assicurazione Usa MassMutual apre la corsa degli investitori istituzionali. E PayPal lo legittima come valuta di pagamento. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L’assicurazione Usa MassMutual apre la corsainvestitori istituzionali. E PayPal lo legittima come valuta di pagamento.

Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 300% in sei mesi

Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L’assicurazione Usa MassMutual apre ...

Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L'assicurazione Usa MassMutual apre ...