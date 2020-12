Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 300% in sei mesi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L’assicurazione Usa MassMutual apre la corsa degli investitori istituzionali. E PayPal lo legittima come valuta di pagamento. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sulle criptovalute hanno cambiato idea Ray Dalio di Bridgewater e JP Morgan, che ora stima una domanda aggiuntiva di 600 miliardi rispetto al valore attuale di 300. L’assicurazione Usa MassMutual apre la corsainvestitori istituzionali. E PayPal lo legittima come valuta di pagamento.

LuigiZangari : RT @sole24ore: Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 200% in sei mesi https://t.… - sole24ore : Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 200% in sei mesi… - FilippoCarmigna : Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 200% in sei mesi… - giulio_galli : RT @sole24ore: Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 200% in sei mesi https://t.… - sole24ore : Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 200% in sei mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : bisca per Da bisca per «peones» a club degli «hidalgos» della finanza: ecco perché il bitcoin è salito del 300% in sei mesi Il Sole 24 ORE ‘Due secondi fa’, il nuovo singolo di Paduano per Apogeo Records

“Due secondi fa” è il nuovo singolo di Paduano, dal 18 dicembre sulle maggiori piattaforme per Apogeo Records New Generation Ad un anno dalla pubblicazione dall’ultimo singolo Briciole, il cantautore ...

Covid, il killer dei treni stroncato dal virus: la storia agghiacciante

Il Covid colpisce anche i serial killer: morto per il virus nel carcere di Padova "l'assassino dei treni". Stava scontando 13 ergastoli ...

“Due secondi fa” è il nuovo singolo di Paduano, dal 18 dicembre sulle maggiori piattaforme per Apogeo Records New Generation Ad un anno dalla pubblicazione dall’ultimo singolo Briciole, il cantautore ...Il Covid colpisce anche i serial killer: morto per il virus nel carcere di Padova "l'assassino dei treni". Stava scontando 13 ergastoli ...