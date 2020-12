Da arancioni a gialli, a rossi: la Toscana a singhiozzo nelle feste di Natale. Vaccino anti-Covid: in arrivo 116mila dosi (Di giovedì 17 dicembre 2020) La nostra regione potrebbe cambiare fascia dal 20 dicembre. Ma dalla vigilia di Natale a Befana sarà un'altalena di restrizioni e allargamenti. Giani: "Pronti a riaprire le scuole dal 7 gennaio" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 17 dicembre 2020) La nostra regione potrebbe cambiare fascia dal 20 dicembre. Ma dalla vigilia dia Befana sarà un'altalena di restrizioni e allargamenti. Giani: "Pronti a riaprire le scuole dal 7 gennaio"

Zaia colora d'arancione il Veneto. Stop agli spostamenti tra comuni dalle 14 fino al 6 gennaio

Il leader Veneto, promotore della linea rigorista in vista del Natale, ha agito prima di tutti stanco delle incertezze di Conte e compagnia stabilendo una zona arancione rafforzata. Validità: dal 19 d ...

