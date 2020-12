Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One è messo così male o possiamo salvare qualcosa? - articolo (Di giovedì 17 dicembre 2020) I fatti si susseguono rapidamente. CD Projekt Red ha promesso recentemente di impegnarsi per risolvere i problemi che affliggono Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, ammettendo di avere pubblicato il gioco sottovalutandoli. Con un messaggio ai giocatori (e una riunione d'emergenza con gli investitori) lo sviluppatore ha fatto sapere che è all'opera per migliorare la situazione, sistemando bug, glitch e crash. Una patch è già stata pubblicata, e la seconda è ormai in dirittura d'arrivo, mentre per gennaio e febbraio ci aspettiamo altri aggiornamenti corposi. Insomma, le cose si muovono. "Dopo tre rinvii, noi manager eravamo troppo concentrati sul fare uscire il gioco”, ha detto il co-CEO Adam Kici?ski. “Abbiamo sottovalutato la complessità dei problemi e ignorato i segnali che puntavano verso la necessità di altro tempo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) I fatti si susseguono rapidamente. CD Projekt Red ha prorecentemente di impegnarsi per risolvere i problemi che affliggonosu PS4 eOne, ammettendo di avere pubblicato il gioco sottovalutandoli. Con un messaggio ai giocatori (e una riunione d'emergenza con gli investitori) lo sviluppatore ha fatto sapere che è all'opera per migliorare la situazione, sistemando bug, glitch e crash. Una patch è già stata pubblicata, e la seconda è ormai in dirittura d'arrivo, mentre per gennaio e febbraio ci aspettiamo altri aggiornamenti corposi. Insomma, le cose si muovono. "Dopo tre rinvii, noi manager eravamo troppo concentrati sul fare uscire il gioco”, ha detto il co-CEO Adam Kici?ski. “Abbiamo sottovalutato la complessità dei problemi e ignorato i segnali che puntavano verso la necessità di altro tempo ...

