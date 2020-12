Cyberpunk 2077 lascia il segno ed è super popolareanche sui siti per adulti

Cyberpunk 2077 lascia il segno ed è super popolare...anche sui siti per adulti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembra che i fan di Cyberpunk 2077 non siano abbastanza soddisfatti dal gioco, poiché le ricerche su popolari siti di video per adulti (sapete di cosa stiamo parlando) sembrano indicare che c'è una seria richiesta di... altro! Il sito per adulti xHamster ha pubblicato alcune statistiche interessanti su Reddit, che tramite Google Analytics ha mostrato un aumento del 3420% delle ricerche di Cyberpunk 2077 tramite il proprio sito. Non è chiaro esattamente quali contenuti le persone stiano cercando attraverso la barra di ricerca e, ad essere onesti, non vogliamo davvero saperlo. Ma in ogni caso Cyberpunk 2077 sembra essere sicuramente molto popolare al momento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembra che i fan dinon siano abbastanza soddisfatti dal gioco, poiché le ricerche su popolaridi video per(sapete di cosa stiamo parlando) sembrano indicare che c'è una seria richiesta di... altro! Il sito perxHamster ha pubblicato alcune statistiche interessanti su Reddit, che tramite Google Analytics ha mostrato un aumento del 3420% delle ricerche ditramite il proprio sito. Non è chiaro esattamente quali contenuti le persone stiano cercando attraverso la barra di ricerca e, ad essere onesti, non vogliamo davvero saperlo. Ma in ogni casosembra essere sicuramente molto popolare al momento. Leggi altro...

