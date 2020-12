Crisi di governo, l’opposizione pensa a Draghi per il dopo Conte (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Crisi di governo sembra sempre più vicina, e in molti all’interno dell’opposizione hanno pensato a Mario Draghi come futuro premier. “Che cosa intendi fare?”. Questa la domanda che nella giornata di martedì diversi deputati hanno rivolto a Matteo Renzi. Da quando l’ex premier ha infatti iniziato a parlare di una possibile Crisi di governo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ladisembra sempre più vicina, e in molti all’interno delhannoto a Mariocome futuro premier. “Che cosa intendi fare?”. Questa la domanda che nella giornata di martedì diversi deputati hanno rivolto a Matteo Renzi. Da quando l’ex premier ha infatti iniziato a parlare di una possibilediL'articolo proviene da Inews.it.

CarloCalenda : Sta diventando la più incomprensibile quasi-crisi della storia repubblicana. In mezzo a una pandemia. Datevi una re… - Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - marcotravaglio : LA VISPA TERESA Lo spettacolo d’arte varia chiamato prima “rimpasto”, poi “verifica” e domani forse “crisi di gover… - 22F47 : RT @CarloCalenda: Sta diventando la più incomprensibile quasi-crisi della storia repubblicana. In mezzo a una pandemia. Datevi una regolata… - Nogrillo1 : RT @jacopo_iacoboni: La crisi di governo ruota attorno a due gravi elementi di merito sollevati da Renzi: 1. La pretesa di Conte di gestir… -