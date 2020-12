Crisi di governo, Di Battista: “A Renzi non interessa il Mes, vuole il potere” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il pentastellato Di Battista con un lungo post su Facebook illustra quelle che, secondo lui, sarebbero le vere mire politiche di Renzi. Un duro attacco a Matteo Renzi. Lo ha sferrato Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, forse dimenticando che l’ex premier è al governo con i suoi colleghi pentastellati. Questi ultimi, tuttavia, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il pentastellato Dicon un lungo post su Facebook illustra quelle che, secondo lui, sarebbero le vere mire politiche di. Un duro attacco a Matteo. Lo ha sferrato Alessandro Di, esponente del Movimento 5 stelle, forse dimenticando che l’ex premier è alcon i suoi colleghi pentastellati. Questi ultimi, tuttavia, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CarloCalenda : Sta diventando la più incomprensibile quasi-crisi della storia repubblicana. In mezzo a una pandemia. Datevi una re… - carlaruocco1 : ??Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe??? Tutti risponderebbero: la fine della… - marcotravaglio : LA VISPA TERESA Lo spettacolo d’arte varia chiamato prima “rimpasto”, poi “verifica” e domani forse “crisi di gover… - nio_fivestars : RT @fattoquotidiano: LA VISPA TERESA Lo spettacolo d’arte varia chiamato prima “rimpasto”, poi “verifica” e domani forse “crisi di governo… - AMalevitch1 : RT @annacardinale3: @GiorgiaMeloni @Giov_Nazionale @FratellidItalia Chiedere le dimissioni di un governo in piena pandemia e crisi economic… -