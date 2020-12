CRIS TALES si mostra in un nuovo Gameplay Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il produttore Modus Games oggi ha rilasciato un video approfondito chel’immensa influenza che hanno i giocatori sul destino del fantastico mondo di. Sviluppata da Dreams Uncorporated e SYCK, questa lettera d’amore colombiana ai JRPG classici sarà spedita su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel 2021 per £34,99/€39,99. Le copie fisiche includeranno un poster in omaggio che raffigura la meravigliosa grafica del gioco. Neldel video di oggi si vede la protagonista,bell, che scopre la sua incredibile capacità di poter osservare e manipolare in qualsiasi momento il passato e il futuro di ciò che la circonda. Con il contributo del suo elegante alleato anfibio, il potere dibell potrà essere usato per plasmare ...