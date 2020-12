Covid, Zaia ha deciso: nuova ordinanza di Natale in Veneto (Di giovedì 17 dicembre 2020) In attesa di una decisione definitiva da parte del Governo, in Veneto Zaia ha varato una nuova ordinanza anti Covid Sono ore caldissime per decidere cosa ne sarà del Natale. I vertici del Governo si incontreranno nelle prossime ore per una decisione definitiva sulle misure anti Covid da adottare nel periodo che va dal 24 dicembre all’epifania. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) In attesa di una decisione definitiva da parte del Governo, inha varato unaantiSono ore caldissime per decidere cosa ne sarà del. I vertici del Governo si incontreranno nelle prossime ore per una decisione definitiva sulle misure antida adottare nel periodo che va dal 24 dicembre all’epifania. L'articolo proviene da Inews.it.

