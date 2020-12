Covid, Zaia annuncia nuove chiusure in Veneto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Redazione Luca Zaia ha annunciato nuove chiusure in Veneto, dove non si arresta la corsa del coronavirus. Si contano al 17 dicembre altri 1.154 contagi e ben 92 vittime per cause legate a Covid, che portano il bilancio dei decessi a 5.161 nella sola regione. Gli attualmente positivi nel territorio sono 95.779. Per questo il governatore ha firmato una nuova ordinanza. In attesa di provvedimenti adottati dal Governo, il presidente del Veneto ha stabilito la “chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio”. Sarà dunque possibile andare in altre città solo di mattina. Ancora chiusure in Veneto: le condizioni di Zaia Riguardo la possibile stretta dell’esecutivo sulle attività, Luca ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 17 dicembre 2020) Redazione Lucahatoin, dove non si arresta la corsa del coronavirus. Si contano al 17 dicembre altri 1.154 contagi e ben 92 vittime per cause legate a, che portano il bilancio dei decessi a 5.161 nella sola regione. Gli attualmente positivi nel territorio sono 95.779. Per questo il governatore ha firmato una nuova ordinanza. In attesa di provvedimenti adottati dal Governo, il presidente delha stabilito la “chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio”. Sarà dunque possibile andare in altre città solo di mattina. Ancorain: le condizioni diRiguardo la possibile stretta dell’esecutivo sulle attività, Luca ...

Corriere : Covid, Zaia anticipa tutti: da sabato dopo le 14 vietato uscire dai confini comunale - Agenzia_Ansa : #Natale il presidente del #Veneto Luca Zaia anticipa la stretta, stop a movimenti tra comuni dalle 14 del 19 dicemb… - Adnkronos : #Covid, #Zaia: 'Città prese d'assalto? Si vede che gente non ha paura di morire' - giantrom : RT @Franco32656300: Io incomincio a rompermi le scatole. #Zaia oggi ha detto che è colpa del governo che ha lasciato il Veneto in zona gial… - giantrom : RT @nicoterranova: ma #Zaia che passa le giornate a fare il figo autoincensandosi in tv lo ha capito che il Veneto è l'unica regione ancora… -