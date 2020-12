Covid, von der Leyen: 'Vaccinazioni in Europa dal 27 dicembre' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nei Paesi dell'Unione europea le Vaccinazioni contro il coronavirus inizieranno dal 27 dicembre. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che si era già espressa a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nei Paesi dell'Unione europea lecontro il coronavirus inizieranno dal 27. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von derche si era già espressa a ...

Agenzia_Ansa : #Covid, via alle vaccinazioni nell' #Ue il 27 dicembre. Von der Leyen: 'E' il momento dell'Europa, proteggiamo i no… - MediasetTgcom24 : Covid, von der Leyen: 'In Ue vaccinazioni iniziano dal 27 dicembre' #UrsulavonderLeyen - ronzidante : RT @luisaloffredo28: #Covid, è il 27 dicembre il V-day per l'inizio delle #vaccinazioni in Europa. L'annuncio della presidente Ursula von d… - luisaloffredo28 : #Covid, è il 27 dicembre il V-day per l'inizio delle #vaccinazioni in Europa. L'annuncio della presidente Ursula vo… - LaNostraSalute : #Covid19. Arriva in #Europa il #vaccino anti #Covid, molto atteso per arginare la pandemia da nuovo #coronavirus… -