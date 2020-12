Covid, Von der Leyen: “L’Europa partirà con le vaccinazioni il 27 dicembre” (Di giovedì 17 dicembre 2020) . La presidente della Commissione UE ha dato l’annuncio su Twitter poco fa Finalmente ci siamo. Anche l’Unione Europea è pronta ad iniziare la propria campagna di vaccinazione per il Covid. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti sono già partiti con la somministrazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) . La presidente della Commissione UE ha dato l’annuncio su Twitter poco fa Finalmente ci siamo. Anche l’Unione Europea è pronta ad iniziare la propria campagna di vaccinazione per il. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti sono già partiti con la somministrazione L'articolo proviene da Inews.it.

