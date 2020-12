Covid, von der Leyen: 'In Ue vaccinazioni iniziano dal 27 dicembre' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nei Paesi dell'Unione europea le vaccinazioni contro il coronavirus inizieranno dal 27 dicembre. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che si era già espressa a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nei Paesi dell'Unione europea lecontro il coronavirus inizieranno dal 27. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von derche si era già espressa a ...

