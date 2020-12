Covid, tempesta su costa orientale Usa ritarda spedizione vaccino (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le spedizioni del vaccino anti Covid negli Stati Uniti sono in ritardo a causa della tempesta che si sta abbattendo sulla costa costa orientale degli Stati Uniti. E questo nel giorno in cui con 3.019 morti in 24 ore, per gli Usa è stato il terzo peggior giorno dall'inizio della pandemia.Secondo il National Weather Service (Servizio Meteorologico Nazionale), riferisce The Guardian, le condizioni meteorologiche avverse starebbero causando eccezionali nevicate e in alcuni casi dei tornado. Situazione che, oltre a ingenti danni e interruzioni di corrente, mettono a serio rischio i trasporti e quindi le spedizioni del vaccino Pfizer-Biontech che ha nel Michigan uno dei principali centri di produzione.Mentre la tempesta si avvicinava velocemente all'inizio ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le spedizioni delantinegli Stati Uniti sono in ritardo a causa dellache si sta abbattendo sulladegli Stati Uniti. E questo nel giorno in cui con 3.019 morti in 24 ore, per gli Usa è stato il terzo peggior giorno dall'inizio della pandemia.Secondo il National Weather Service (Servizio Meteorologico Nazionale), riferisce The Guardian, le condizioni meteorologiche avverse starebbero causando eccezionali nevicate e in alcuni casi dei tornado. Situazione che, oltre a ingenti danni e interruzioni di corrente, mettono a serio rischio i trasporti e quindi le spedizioni delPfizer-Biontech che ha nel Michigan uno dei principali centri di produzione.Mentre lasi avvicinava velocemente all'inizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid tempesta Coronavirus, Bolsonaro: “Vaccino gratuito e volontario per tutti, dopo la tempesta arriverà la… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Bolsonaro: “Vaccino gratuito e volontario per tutti, dopo la tempesta arriverà la quiete”

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha detto che il suo Paese sta andando verso la “normalita’”, in relazione alla pandemia da coronavirus, nel presentare il piano nazionale di vaccinazione “volo ...

Oltre le "messe secche", per una Chiesa del "pane quotidiano"

Da quando poi è esploso il Covid-19 vengono qui anche tanti cortonesi che si sono ... del superfluo e nel calduccio delle proprie case , mentre fuori infuria la tempesta della pandemia, il freddo ...

